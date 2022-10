Il tour di Hugo Race

1 Minuto

L’8 aprile 2002 è uscito Once Upon A Time In Italy, il nuovo album di Hugo Race, registrato con la sua band The Fatalists e le guest star australiane Georgia Knight e TJ Howden.

Dopo un lungo tour italiano iniziato il 21 aprile 2022 e terminato a estate inoltrata, la leggenda vivente dell’underground internazionale torna dal vivo in ottobre sia da solista che in compagnia con i Fatalists.

Questi i nuovi appuntamenti confermati come solista: l’11 ottobre all’Ostaia Da-U Neo di Genova, il 12 ottobre all’Arci Tambourine di Seregno (MB), il 13 ottobre al Cafè del Corso di Modena.

Con i Fatalists invece i esibirà il 27 ottobre al Germi di Milano e il 28 ottobre 2022 al Colorificio Kroen di Verona. (La redazione)

