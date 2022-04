Il ritorno di Hugo Race con il nuovo album «Once Upon A Time In Italy»

2 Minuti

Esce oggi, 8 aprile 2022, il nuovo album di Hugo Race Fatalists dal titolo Once Upon A Time In Italy.

Registrato con la sua band Fatalists e le guest star australiane Georgia Knight e TJ Howden, l’album contiene 10 nuove canzoni fortemente emotive e una cover, Hurdy Gurdy Man di Donovan.

Questo album è stato realizzato durante gli anni di isolamento 2020-22 e, nella sua versione europea, include un EP bonus di 4 tracce in versione italiana.

Hugo è una leggenda vivente dell’underground internazionale, ex-Bad Seeds, ex degli Oz postpunkers The Wreckery e dal 1989 un produttore anticonformista, oltre che performer e songwriter con Dirtmusic e The True Spirit.

I primi demo sono stati registrati alla fine del 2019 con la band in Italia. Qualche mese dopo il mondo si è fermato e per i successivi venti mesi sono rimasto bloccato nel mio appartamento di Melbourne, poi io e la mia ragazza ci siamo separati. Non mi sono mai sentito così solo. Chiamai i Fatalists in Italia, Checco, Diego e Scorpio Joe, e iniziammo a scambiarci canzoni e idee per forgiare un percorso nel vuoto. Le nuove canzoni sono emerse lentamente dai sogni e dai ricordi: scrivendo del passato senza uno sguardo al futuro in vista, c’era un sacco di danno da elaborare. I miei pensieri e i miei testi giravano intorno ai miei anni di connessione con l’Italia e le storie che ci raccontiamo per superare i momenti difficili. I temi sono così personali che ho abbandonato l’album molte volte per poi ritornarci, come una storia d’amore tossica. Amo questo album e l’incredibile band che c’è dietro. Abbiamo anche fatto delle versioni italiane delle canzoni perché l’Italia è nelle nostre radici e, destino permettendo, i Fatalists saranno di nuovo on the road nella primavera del 2022… Hugo Race

A partire dal 21 aprile 2022, Hugo Race sarà in concerto in Italia. (La redazione)