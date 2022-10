Milano diventa il centro Spotify del Sud ed Est Europa

La nota piattaforma di streaming audio Spotify apre i suoi uffici operativi a Milano.

A renderlo noto è un comunicato stampa della società nel quale si spiega che la sede di Milano, in via Joe Colombo, sarà il centro operativo Spotify del Sud ed Est Europa. (La redazione)

