Le 5 colonne sonore dei videogiochi più coinvolgenti di tutti i tempi

Oggi parliamo di colonne sonore, spesso sottovalutate, che hanno la capacità di rendere iconico un determinato gioco e che, a distanza di anni, riescono ancora a strapparci un sorriso. Vediamo quali sono le 5 colonne sonore per videogame più iconiche e coinvolgenti di sempre!

Dalle sinfonie 8 Bit ai capolavori orchestrali moderni

La musica dei videogame merita rispetto, affermava Michael Nyman , uno dei compositori più influenti dell’ultimo secolo. E non gli si può che dar ragione, dato che spesso sono proprio le soundtrack a rendere uniche alcune opere videoludiche e fin dagli anni ‘80, con le prime indimenticabili composizioni in 8 bit, accompagnano e coinvolgono i giocatori nei gameplay. Impossibile dimenticare, infatti, la musica dei celebri giochi Tetris, Pacman e della saga capolavoro Castlevania.



Così come è impossibile non sorridere ascoltando i jingle di Animal Crossing, dei titoli per Gameboy di Pokemon, o placare la pelle d’oca al suono delle meravigliose musiche di Final Fantasy, Prince of Persia o Assassin’s Creed. Riascoltare le colonne sonore dei nostri videogame preferiti, anche dopo anni di distanza, fa ancora un certo effetto e ci trasporta immediatamente ai pomeriggi sereni in cui consumavamo i nostri joystick dopo aver finito i compiti assegnati a scuola.

Le coinvolgenti soundtrack delle slot machine online

È interessante notare come, con il tempo, anche gli sviluppatori e i provider di giochi per casinò online abbiano compreso l’importanza delle musiche e degli effetti sonori quale ottimo strumento di coinvolgimento dei giocatori. Anche se abbiamo deciso di escludere questa categoria di giochi dalla nostra classifica, in quanto non propriamente considerabili videogame, le migliori slot machine per giocatori italiani presenti sui principali casinò online sono arricchite di colonne sonore da brivido, realizzate da compositori accreditati e professionisti del settore musicale.



La musica, infatti, aumenta il senso di comfort dei giocatori, li gasa oppure, all’occorrenza, ne allinea l’umore alla tipologia di gioco. Slot machine come Age of Gods sono dotate, ad esempio, di colonne sonore ed effetti epici, che rimandano ad adrenaliniche avventure e alla mitologia greca; in altri casi, è possibile trovare slot con musiche rock, jazz o addirittura relative al genere dell’elettronica. È difficile immaginare un’esperienza di gioco priva di musiche di sottofondo, e per questo non bisogna mai dare per scontato il lavoro dei professionisti che ne curano l’aspetto sonoro.

Le 5 colonne sonore più coinvolgenti di tutti i tempi

Vediamo subito quali sono, a parer nostro, le colonne sonore più coinvolgenti e “azzeccate” utilizzate in tutta la storia dei videogame finora.

Final Fantasy X – To Zanarkand

To Zanarkand è una vera opera d’arte, composta dal giapponese Nobuo Uematsu, colonna sonora del meraviglioso titolo Final Fantasy X, uscito nel 2001. Si tratta di una ballad da pianoforte, talmente semplice ed intensa da far commuovere al primo ascolto. Se avrete avuto modo, poi, di vivere le avventure (e le disavventure) del protagonista Tidus, sarete presi da un’emozione ancora più forte.

Super Mario Bros

Super Mario Bros è uno dei videogiochi più popolari di tutti i tempi, e tanto deve alla musica originale composta dal giapponese Kōji Kondō, conosciuto anche per la colonna sonora del videogioco Legend of Zelda . Non vi sarà difficile ricordare il simpatico motivetto che fa da tappeto alle corse e ai saltelli dell’italiano più celebre del mondo. Provate solo per un attimo ad immaginare un’altra colonna sonora per questo gioco. Non riuscirete a trovare un jingle più azzeccato di questo!

Cuphead – Don’t deal with the devil

Il simpatico videogioco run ‘n gun uscito nel 2017 ha rappresentato una vera rivoluzione nel mondo del gaming. Per chi non lo avesse ancora fatto, vi invitiamo ad ascoltare subito l’elettrizzante colonna sonora realizzata da Kristofer Maddigan. Si tratta di composizioni originali che ricalcano lo stile dei pezzi anni ‘30, ma molto più movimentati e danzerini, in grado di dare al gioco una carica e un’euforia impressionante. Credete che stiamo esagerando? Pensate che dopo pochi giorni dall’uscita del gioco la colonna sonora ha raggiunto la posizione n°1 della classifica Jazz di Billboard. Che dire?

Tom and Jerry: House Trap – OST

Tom and Jerry: House Trap è un videogame per Playstation 1, rilasciato nel lontano 2000. Per chi ha avuto la fortuna di giocare a questo titolo, risulterà davvero difficile togliersi dalla testa le fantastiche musiche di sottofondo. La soundtrack è stata interamente curata da Dave Blinston, ed è reperibile abbastanza facilmente online.



Kingdom Hearts

Square Enix è già di per sé una garanzia, ma con Kingdom Hearts tutte le aspettative sono state inaspettatamente superate. La colonna sonora principale prende il titolo di Simple and clean, cantata dalla splendida voce di Utada Hikaru, e come tutte le musiche presenti nel gioco permette un coinvolgimento e un immersività da non credere.

Ascoltare per credere

Potrebbe darsi che siamo influenzati dalla nostalgia adolescenziale, ma riteniamo che queste siano alcune tra le migliori colonne sonore mai realizzate per i videogiochi di tutti i tempi. Vi invitiamo ad ascoltarle e speriamo possano far emergere qualche piacevole ricordo anche in voi. Siamo sicuri che ben presto, alla prossima serata in discoteca, anche voi chiederete al dj di trasmettere le musiche di Cuphead!