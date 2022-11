Best Art Vinyl 2022. Vota le tue copertine preferite

Quali artisti e designer saranno premiati quest’anno per la diciottesima edizione del Best Art Vinyl Award?

Per esprimere le tue preferenze, vai sulla pagina web dedicata alle votazioni e scegli i tuoi 3 modelli preferiti tra le 50 nomination del 2022.

I vincitori del Best Art Vinyl Award 2022 saranno annunciati a gennaio 2023. (La redazione)

