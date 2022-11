Nada al Monk di Roma, 2022. La foto e la frase del giorno

Si è tenuto mercoledì 9 novembre 2022, al Monk di Roma, la nuova data del tour di presentazione dell’album di Nada Malanima dal titolo La paura va via da sé se i pensieri brillano.

Vogliamo ricordare il meraviglioso e affollato concerto romano, con questa frase della cantautrice italiana assieme a questa nostra foto scattata durante l’esibizione dal vivo.

Prosegue il tour italiano di Nada per presentare il nuovo, bellissimo La paura va via da sé se i pensieri brillano. (La redazione)

