Nuovo album e tour di Nada

In attesa dell’uscita, il prossimo 7 ottobre 2022, del nuovo album di inediti dal titolo La paura va via da sé se i pensieri brillano, la cantante e scrittrice italiana Nada annuncia un tour di presentazione del suo disco con un’anteprima domenica 2 ottobre al Teatro Masini di Faenza per il Meeting delle Etichette Indipendenti 2022.

L’uscita del nuovo disco di Nada Malanima sarà accompagnata da un tour nazionale di cui sono state annunciate le prime date: il 21 ottobre al Lilith Festival di Genova, il 22 ottobre al Bronson di Ravenna, il 9 novembre 2022 al Monk di Roma, il 25 novembre al Cage di Livorno, il 3 dicembre al Combo di Settimo Torinese, il 16 dicembre 2022 al Locomotiv di Bologna, il 14 gennaio 2023 all’Arci Bellezza di Milano.

Chi non ha è il secondo singolo estratto da La paura va via da sé se i pensieri brillano. (La redazione)

