MEI 2022. Il programma completo del Meeting delle Etichette Indipendenti

Il 30 settembre, l’1 e il 2 ottobre 2022 nelle piazze centrali di Faenza (Ravenna) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

2 anteprime e 3 giorni dedicati alla musica indipendente italiana con convegni, incontri, premi, presentazioni, concerti e tanto altro ancora.

CONSULTA IL PROGRAMMA COMPLETO

Di seguito, invece, abbiamo riportato alcuni dei numerosi eventi e concerti in programma al MEI.

Sabato 24 settembre (Anteprima)

La nuova edizione del MEI si aprirà ufficialmente sabato 24 settembre alle ore 17.00 alla Galleria della Molinella (Via Voltone della Molinella, 4, Faenza) con la mostra “Crepax a 33 giri”, dedicata a Guido Crepax, il primo copertinista italiano di vinili, maestro del fumetto, celebre soprattutto per il personaggio di Valentina. La mostra, visitabile fino al 2 ottobre, è curata dall’Archivio Crepax e dai tre figli dell’artista, Antonio, Caterina e Giacomo.

Sabato 29 settembre (Anteprima)

Incontro e finale contest nazionale per il MEI 25.

Venerdì 30 settembre (primo giorno)

Galleria la Molinella, ore 17:00, alle origini dei dischi rock in vinile del mercato indipendente alternativo. Presentazione dei libri “Volevo lavorare dentro nei dischi” di Mimmo Paganelli con la cantautrice Patrizia Cirulli e del libro di Gianni Lucini “…e ora pagateci i danni di Woodstock!”. Seguirà proiezione del docufilm su Nanni Ricordi a cura di Roberto Manfredi. Ridotto del Teatro Masini, Piazza Nenni, ore 21:00, omaggio a Lucio Dalla con Ernesto Assante & Roberta Giallo Margherita Zanin & Roberto Costa.

Sabato 1 ottobre (secondo giorno)

Ore 14:00, presentazione Rete di Festival e Contest dell’Emilia Romagna. Azione di Sostegno per riconoscimento del liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Ore 18, Leonardo Metalli presenta il docufilm: “Lucio chi sei tu? Il Folletto Geniale dedicato a Lucio Dalla”. Ore 19:00 – Premiazione PIVI – Vincitori Premio Italiano Videoclip Indipendenti, a cura di Fabrizio Galassi. Premio speciale a Furio Chirico per i 50 anni di carriera.

Sala del Consiglio comunale, Forum del Giornalismo Musicale, ideato dal MEI e diretto da di Enrico Deregibus. L’edizione di quest’anno è dedicata a Michele Manzotti. Ore 17.45, consegna del Premio Targa Mei Musicletter, premio nazionale per il giornalismo musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con Giordano Sangiorgi. Riceveranno il premio Fabrizio Biffi per “Extra! Music Magazine”, come Miglior Sito Collettivo, e Giuseppe Di Lorenzo per “Una volta ho suonato il sassofono”, come Miglior Blog Personale. Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter, destinato quest’anno alla “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”, va a “Canzoni contro la guerra” con Lorenzo Masetti.

Teatro Masini, piazza Nenni, ore 20.30, omaggio a Ivan Graziani con Filippo Graziani Ospiti della serata Frida Bollani Magoni e Luca Madonia. Premio dei premi: Contest fra i vincitori dei concorsi di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani, ideato da Enrico Deregibus e da Giordano Sangiorgi.

Piazza del Popolo, ore 18, concertone con Gianluca Grignani, Roberta Di Lorenzo, Valerio Lundini, Mobrici, Ditonellapiaga, C’mon Tigre (artista indipendenti dell’anno), Martelli, i Rio, Doro Gjat (Premio Hip Hop Mei Nuovo Imaie), Casablanca feat. Dj Alteria, Lorenzo Lepore, Claudio Sorrentino, Casco & Twooda.

Domenica 2 ottobre (terzo e ultimo giorno)

Ore 11:00, presentazione del libro: “Frequenze fiorentine –Firenze anni ‘80” di Bruno Casini (Goodfellas editore). Ore 15:00, presentazione del vinile “L’Ispettore Coliandro – The Funky Adventures”, musiche di Pivio ed Aldo De Scalzi (etichetta Music Day Roma).

Teatro Masini, piazza Nenni, ore 16, concerto di chiusura con Nada che in prima nazionale assoluta nuovo album. Omaggio a Pierpaolo Pasolini con Pierpaolo Capovilla & Paki Zennero, Grazia De Marchi & Enrico De Angelis.

Per maggiori dettagli e informazioni, consultate il sito del MEI.

I Måneskin al MEI di Faenza nel 2016

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 a Faenza saranno tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini per festeggiare i primi 25 anni della manifestazione. (La redazione)