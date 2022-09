Coma_Cose con il nuovo singolo «Chiamami»

I milanesi Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (all’anagrafe Francesca Mesiano) sono i Coma_Cose e hanno all’attivo due album Hype Aura del 2019 e Nostralgia del 2021.

Il duo indie pop italiano il 7 ottobre 2022 pubblicherà un nuovo singolo dal titolo Chiamami, prima canzone che anticiperà il terzo disco dei Coma_Cose. (La redazione)

