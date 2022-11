Muore Gal Costa. Aveva 77 anni

È morta mercoledì 9 novembre, a San Paolo del Brasile, la cantautrice Gal Costa, tra i più importanti artisti del tropicalismo e della musica popolare brasiliana.

Gal Costa aveva 77 anni e secondo le fonti ufficiale sembra che il decesso dell’artista sia dovuto a un infarto. (La redazione)

