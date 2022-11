Enrico Montesano chiede di essere ricevuto dall’ANPI

Dopo quanto accaduto nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 13 novembre 2022 su Rai 1, l’attore e comico romano Enrico Montesano chiede di essere ricevuto dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Ho chiesto formalmente al Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia. Voglio, altresì, dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l’episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato ad una leggerezza compiuta in assoluta buona fede. Sono certo che il Presidente dell’ANPI, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza, vorrà ricevermi quanto prima.

Enrico Montesano è stato espulso dal programma TV del sabato sera Ballando con le stelle per aver indossato una t-shirt “con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia”.

Praticamente l’attore romano durante le prove dello show, mandate in onda in prima serata su Rai Uno, ha indossato una maglietta della Decima MAS (un’unità speciale della Regia Marina Italina attiva dal 1939 al 1943) con la scritta “memento audere semper”, ovvero “ricorda di osare sempre”.

Ricordiamo inoltre che Montesano, in tempo di Covid-19, è stato una bandiera e un forte sostenitore dei no-vax e no green pass. (La redazione)

