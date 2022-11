Les Apaches con il nuovo singolo «Jane»

Direttamente dai lidi e dalle paludi ravennati, arrivati Jane, il nuovo singolo e videoclip dei Les Apaches.

Trattasi della seconda anticipazione dall’imminente album d’esordio di questo interessante progetto musicale che mescola rock sperimentale, folk psichedelico e altro ancora.

Il tutto registrato e prodotto da Francesco Giampaoli e la sua Brutture Moderne, label di culto che ha partorito ultimamente gli interessanti lavori di Unapalma e The Shifty Split.

In attesa dell’esordio sulla lunga distanza dei Les Apaches, godetevi questo nuovo singolo dal titolo Jane. (La redazione)

