«Mariage», il secondo album degli Wau Wau Collectif

Dopo Yaral Sa Doom del 2021, il collettivo senegalese-svedese Wau Wau Collectif torna con un nuovo lavoro discografico dal titolo Mariage.

Pubblicato l’11 novembre 2022, Mariage è un disco che allarga gli orizzonti musicali di questo progetto a distanza realizzato dallo svedese Karl Jonas Winqvist e diversi musicisti senegalesi guidati da Aurora Kane.

Mariage è infatti un album che mette insieme strumenti, musiche e canti tradizionali africani con loop e tappeti elettronici. (La redazione)

