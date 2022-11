Mina canta i Beatles

2 Minuti

222 Parole

The Beatles Songbook è il titolo del nuovo progetto di Mina che celebra una delle band più iconiche della storia della popular music.

Il corpus discografico dei Beatles può vantare un’ineguagliabile ecletticità stilistica; non c’è, o quasi, genere musicale che i Fab Four non abbiano sperimentato.

Un repertorio così eterogeneo è sempre stato una tentazione irresistibile per un’interprete che, come Mina, sa spaziare fra gli stili con la stessa efficacia dei Beatles.

Se il “concept” di questo disco è la comune origine dei brani inclusi in esso, l’ascolto di The Beatles Songbook permette di ascoltare la voce della protagonista mentre attraversa con incomparabile disinvoltura, e immutata efficacia, le molteplici sfaccettature del canzoniere dei Beatles, nel rispetto della canzone affrontata ma anche con la libertà dell’artista che fa sue le canzoni che canta.

Registrate in un arco di tempo che va dal 1965 di So che mi vuoi al 2022 di And I love her, queste 18 canzoni sono così non solo un tributo al più travolgente dei fenomeni musicali del secolo scorso, ma anche un tour de force straordinario, che solo una voce altrettanto straordinaria come quella di Mina potrebbe permettersi.

Un disco che arriva in prossimità del Natale e che farà felice tutti i fan dei Fab Four. (La redazione)