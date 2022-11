L’entusiasmante album di debutto degli australiani Delivery

Ampliando i suoni delle loro prime due uscite discografiche da 7 pollici, gli australiani Delivery pubblicano finalmente il loro sorprendente album di debutto Forever Giving Handshakes.

Un disco garage/punk di 12 tracce, con le voci dei cinque ragazzi di Melbourne che trascinano l’ascoltatore in direzioni diverse ma pur sempre rock.

Pubblicato l’11 novembre 2022 da Spoilsport Records/Anti Fade Records/Feel It Records, Forever Giving Handshakes è uno degli album di debutto più entusiasmanti uscito in Australia negli ultimi anni.

Loro sono Daniel Devlin, James Lynch, Lisa Rashleigh, Rebecca Allan e Sam Harding e si fanno chiamare Delivery. Prendete nota! (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

