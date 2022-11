Weyes Blood con un nuovo album per i momenti bui 

1 Minuto

210 Parole

And In The Darkness, Hearts Aglow è il nuovo album di Weyes Blood, progetto della musicista e cantautrice statunitense Natalie Mering.

Dieci tracce scritte dalla stessa Natalie Mering per attraversare il buio di questi tempi.

L’album è stato interamente prodotto dalla Mering con il contributo di Jonathan Rado, a eccezione di una traccia, A Given Thing, che è stata realizzata con Rodaidh McDonald. Il missaggio invece è stato affidato Kenny Gilmore mentre la masterizzazione a Emily Lazar e Chris Allgood al The Lodge.

Nel parlare del nuovo lavoro discografico, Natalie Mering dice:

Il mio cuore, come un bastoncino luminoso che si è rotto, illumina il mio petto in una piccola esplosione di serietà. E quando il tuo cuore è in fiamme, il fumo ti entra negli occhi. Natalie Mering

And In The Darkness, Hearts Aglow, uscito il 18 novembre 2022 per Sub Pop Records, vede inoltre la partecipazione di Meg Duffy, Daniel Lopatin e Mary Lattimore.

Con l’uscita del nuovo disco, Weyes Blood ha anche annunciato una tournée internazionale per la primavera del 2023. (La redazione)

