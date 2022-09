Weyes Blood. Il nuovo album «And In The Darkness, Hearts Aglow» e il tour internazionale

2 Minuti

In uscita venerdì18 novembre 2022 su Sub Pop, And In The Darkness, Hearts Aglow è il nuovo album di Weyes Blood, progetto della musicista e cantautrice statunitense Natalie Mering.

Dieci tracce scritte dalla stessa Natalie Mering che ha anche curato la produzione del disco assieme a Jonathan Rado, a eccezione di A Given Thing, traccia prodotta da Mering e Rodaidh McDonald.

And In The Darkness è stato mixato da Kenny Gilmore al 101 Studio, masterizzato da Emily Lazar e Chris Allgood al The Lodge e vede la partecipazione di Meg Duffy, Daniel Lopatin e Mary Lattimore.

Weyes Blood ha anche annunciato una tournée internazionale per la primavera del 2023. Le date nel Regno Unito e nell’Unione Europea inizieranno sabato 28 gennaio a Berlino e termineranno martedì 14 febbraio a Brighton. La tappa nordamericana inizierà mercoledì 22 febbraio a Nashville e terminerà sabato 2 aprile 2023 a Tulsa. Il tour sarà preceduto da una anteprima al Theatre at The Ace Hotel di Los Angeles l’8 dicembre 2022

Il primo singolo estratto da And In The Darkness, Hearts Aglow è It’s Not Just Me, It’s Everybody, un brano che parla dell’interconnessione di tutti gli esseri, ma anche dello sgretolamento della società che ci circonda. (La redazione)