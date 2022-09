Roger Waters in concerto. Ecco tutte le date in Italia

1 Minuto

82 Parole

Roger Waters, storico leader e genio creativo dei Pink Floyd, nel 2023 torna in concerto in Italia con il suo nuovo straordinario tour This Is Not A Drill.

Il tour europeo, annunciato quest’oggi a Londra, si svolgerà nella primavera/estate del 2023.

I concerti italiani si terranno il 27 e 28, 31 marzo e il primo aprile al Mediolanum Forum di Milano e il 28 e 29 aprile 2023 all’Unipol Arena di Bologna. (La redazione)

TOUR ROGER WATERS