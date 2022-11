Da oggi ci trovate anche su Mastodon, il social network federato

Da oggi Musicletter.it sbarca anche su Mastodon. Per spiegare cosa sia questo “nuovo” social network, citiamo letteralmente quanto scritto sul sito stesso dell’organizzazione.

Cos’è Mastodon?

Mastodon è un social network federato con funzionalità di microblogging. È organizzato come una federazione decentralizzata di server gestiti in modo indipendente che eseguono software open source. L’obiettivo del progetto, che risale al 2016, è di offrire un’alternativa decentralizzata ai social media commerciali. L’obiettivo di base è quello di restituire il controllo della distribuzione dei contenuti alle persone evitando l’inserimento di utenti e post sponsorizzati nei feed. […] Mastodon si descrive come la più grande rete di microblogging libera, open-source e decentralizzata del mondo. In termini più semplici, è un Twitter autogestito dagli stessi utenti.

Pertanto da oggi ci potrete seguire anche su Mastodon. Questo è il nostro indirizzo @musicletter. (La redazione)

