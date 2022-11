«Lo strumento è la mia casa», un podcast di Valerio Corzani su RaiPlay Sound

2 Minuti

Ogni martedì, dal 15 novembre 2022, su RaiPlay Sound e in collaborazione con Rai Radio 3, i nuovi episodi del podcast Lo strumento è la mia casa di Valerio Corzani, creato in cinque appuntamenti, con un’alternanza di suoni e parole.

Suoni, liberati dagli strumenti sempre sotto le dita degli artisti, che si danno il cambio con le parole raccontare di un legame fatto anche di gioia, rabbia, rimembranze e nostalgia.

In un rendez-vous colloquiale Valerio Corzani, autore e conduttore di Radio3, esplora le premesse tecniche e teoriche di un determinato strumento insieme al virtuoso protagonista. Lo strumento musicale, dunque, come la casa accogliente dell’interprete, quella dove il musicista sceglie di abitare.

Gli strumenti protagonisti sono la chitarra, la più diffusa, matrice del suono rock per eccellenza, presentata dalla voce e dal barré di Sara Ardizzoni; il pianoforte, strumento-mondo, raccontato attraverso le parole e il fraseggio inimitabile di Gilda Buttà; il basso elettrico, perno fondamentale delle architetture del funky, del dub e di molto rock, con voce e plettro di Gianni Maroccolo; e il violino presentato da Rodrigo D’Erasmo, virtuoso d’eccellenza dello strumento dalle corde vuote.

In questi doppi ritratti musicali, sono una “coppia d’oro” anche la batteria e Roberto Gatto, fuoriclasse del jazz, che insieme rappresentano energia e intensità inconfondibili. Così come un’altra coabitazione felice è quella tra la tromba e Roy Paci, il musicista icona della patchanka made in Italy.

Nel percorso di vite parallele, uomo-strumento, si prosegue con l’organo Hammond e Sam Paglia, mago del funky-soul-jazz, suo più autorevole interprete. E se è vero che suonarlo è comunicare vibrazioni e intensità, come un’estensione dell’anima, nel podcast di RaiPlay Sound non poteva mancare il sax con Stefano di Battista.

Riccardo Tesi e Pasquale Mirra, infine, svelano rispettivamente la seduzione melodica dell’organetto e il “martellare con dolcezza” del vibrafono.

Lo Strumento è la mia casa è un podcast realizzato da Valerio Corzani (autore e conduttore), Francesco Mandica (regista), Andrea Borgnino (direttore artistica), Anna Maria Delogu (responsabile di produzione) e Claudia Salati (esperta della materia). (La redazione)