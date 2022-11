Madre Carmela Distefano sull’ex suor Cristina

1 Minuto

Come molti di voi sapranno Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata ma continuando a pensare alla musica come Cristina Scuccia.

A qualche giorno di distanza dalla notizia, Madre Carmela Distefano ha rilasciato la seguente dichiarazione su Cristina Scuccia a nome delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia:

Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera. Madre Carmela Distefano

La notizia circa l’abbandono della vita consacrata della la suora con la voce più famosa d’Italia era stata data domenica 20 novembre 2022, direttamente da Cristina Scuccia, durante la trasmissione Verissimo di da Silvia Toffanin su Canale 5. (La redazione)