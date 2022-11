Mani sulla bocca. La protesta della Germania ai Mondiali di calcio in Qatar

1 Minuto

156 Parole

Sono iniziati i mondiali di calcio del 2022 in Qatar e non mancano, da parte di alcuni nazionali partecipanti, le polemiche per le attuali condizioni in materia di diritti civili e umani del Paese della penisola araba che sta ospitando il grande evento sportivo e mediatico.

Polemiche e contestazioni che però sono state zittite ufficialmente dall’organizzazione e dal Qatar in cui si tiene, dal 20 novembre al 18 dicembre, la ventiduesima edizione del campionato mondiale di calcio 2022.

Tuttavia, durante la partita Germania-Giappone di mercoledì 23 novembre, la nazionale tedesca ha deciso di protestare facendosi ritrarre nella foto di squadra, scattata prima dell’inizio dell’incontro, con le mani sulla bocca.

Il nascondersi la bocca con la mano è rivolto anche alla Fifa che ha minacciato sanzioni sportive alla nazionale tedesca di calcio qualora il capitano, Manuel Neuer, avesse indossato al braccio la fascia “One Love”.

Attraverso questo articolo di Amnesty International puoi avere un’idea sulla situazione dei diritti umani in Qatar. (La redazione)