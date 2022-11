Qatar 2022, tutti i risultati dei mondiali di calcio

Si tiene in Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre 2022, la ventiduesima edizione del campionato mondiale di calcio 2022.

Sono 32 le nazionali di calcio partecipanti alla Coppa del mondo FIFA nel Paese del Medio Oriente. La squadra campione in carica è la Francia.

Le città del Qatar coinvolte saranno cinque (Al Khor, Al Wakrah, Al Rayyan, Doha e Lusail) mentre gli stadi in cui si svolgeranno i match saranno otto.

È bene ricordare inoltre che sono tante le polemiche in materia di diritti umani circa l’assegnazione e lo svolgimento dei mondiali di calcio in Qatar. (La redazione)

