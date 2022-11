Terzo album dei fiorentini La Notte, si intitola «Nello stesso destino»

La Notte è una band indie pop/rock di Firenze che unisce città e provincia e che ha esordito nel 2015 con un album omonimo pubblicato sotto la supervisione artistica di Karim Qqru degli Zen Circus.

Nel 2018 la formazione toscana ha pubblicato Volevo fare bene, secondo disco prodotto da Andrea Marmorini, una delle uscite discografiche italiane più sorprendenti dell’anno.

Venerdì 25 novembre 2022 uscirà per Woodworm Label il terzo lavoro sulla lunga distanza dei La Notte dal titolo Nello stesso destino, un album con il quale la band fiorentina apre una nuova fase della loro storia musicale.

Nello stesso destino è frutto di una selezione di nove canzoni, scelte tra le molte scritte in questi lunghi quattro anni di assenza della band dalla scena musicale, che si concentra sugli intrecci di vite: relazioni personali, esperienze, i ricordi del passato che riaffiorano e un futuro tutto da scrivere.

Nello stesso destino è un album emotivamente pop, molto personale, suonato e prodotto interamente dalla band, dove passato, presente e futuro si confondono nella narrazione del disco fino ad unirsi “nello stesso destino” con l’ascoltatore, raccontando le storie di tutti e per tutti. (La redazione)

