Clarke campiona la nonna e crea «Genes», un album avvincente

Dopo una serie di singoli, EP e remix e un disco (ABC at the piano del 2020) che racchiudeva brani al pianoforte della nonna Ahvagene Bond Clarke registrati negli ultimi 40 anni, il producer statunitense di stanza a Filadelfia, Lee Clarke, pubblica il suo primo lavoro sulla lunga distanza dal titolo Genes.

Si tratta di un disco in cui Clarke campiona parti vocali e musicali di Ahvagene e delle sue sorelle che cantano, parlano e suonano il piano, creando una serie di ritmi avvincenti e atmosfere suggestive. (La redazione)

