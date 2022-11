Niccolò Fabi con il nuovo progetto artistico «Meno per meno»

1 Minuto

Si intitola Meno per meno il nuovo progetto artistico di Niccolò Fabi, un album composto da 10 brani tra cui gli inediti Al di fuori dell’amore e L’uomo che rimane al buio e i nuovi brani Andare oltre e Di Aratro e Di Arena.

Non un disco live, ma un vero e proprio lavoro discografico che raccoglie 6 brani di repertorio, con il nuovo arrangiamento orchestrale proposto all’Arena di Verona, e 4 inediti.

Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura, realizzato per il concerto dello scorso 2 ottobre dal cantautore romano insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, Meno per meno – in uscita il 2 dicembre 2022 – offre al pubblico, che non ha potuto vivere il concerto all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò Fabi, in occasione dei suoi 25 anni di musica.

Meno per meno verrà presentato al pubblico da Fabi all’interno di alcuni spazi culturali e negozi in 11 città italiane a partire da giovedì 1 dicembre 2022. Durante gli incontri verrà proiettato un contenuto video inedito e il pubblico potrà dialogare direttamente con il cantautore. (La redazione)

