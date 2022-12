I dischi dell’anno dei principali magazine internazionali

1 Minuto

Dopo la nostra immancabile e puntuale classifica dei migliori album del 2022 che, come ben sapete, ha visto la britannica Kae Tempest conquistare il podio più alto con The Line is Curve, abbiamo deciso di riportare in questo post i dischi dell’anno dei principali magazine musicali (e non) internazionali.

KAE TEMPEST. The Line is a Curve

Questo post, naturalmente, sarà aggiornato man mano che le testate giornalistiche di musica e non solo pubblicheranno le loro classifiche di fine anno. (La redazione)

L’ALBUM DELL’ANNO di ROLLING STONE

BEYONCÉ. Renaissance (Parkwood/Columbia)

BEYONCÉ. Renaissance

L’ALBUM DELL’ANNO di TIME

BAD BUNNY. Un verano sin ti (Rimas)

BAD BUNNY. Un verano sin ti

L’ALBUM DELL’ANNO di PASTE MAGAZINE

BIG THIEF. Dragon New Warm Mountain I Believe In You (4AD)

BIG THIEF. Dragon New Warm Mountain I Believe In You

L’ALBUM DELL’ANNO di COMPLEX

KENDRICK LAMAR. Mr. Morale & The Big Steppers (pgLang)

KENDRICK LAMAR. Mr. Morale & The Big Steppers

(Album del 2022 dei principali magazine musicali in aggiornamento. Salva il link e torna a trovarci)