Il video della battuta di Berlusconi tra risate e indignazione

Nel discorso pre-natalizio rivolto alla squadra di calcio di cui è Presidente, il Monza, il leader di Forza Italia nonché Senatore della Repubblica Italiana, Silvio Berlusconi, ha fatto una “battuta da spogliatoio” tirando in ballo le donne.

Ecco cosa ha detto il Cavaliere Silvio Berlusconi rivolgendosi ai suoi giocatori:

Abbiamo trovato un nuovo allenatore che era l’allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: “Ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr***”. Silvio Berlusconi

IL VIDEO DI SILVIO BERLUSCONI ALLA CENA DEL MONZA

In Rete e sui social circola anche il video in cui Berlusconi pronuncia le suddette parole durante la cena per lo scambio di auguri.

LA REPLICA DEL CAVALIERE ALLE CRITICHE

Tante le critiche nei confronti del Presidente del Monza che, senza perdere tempo, ha così replicato su Twitter:

Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta “da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici. Silvio Berlusconi

Insomma, Silvio Berlusconi è sempre sulla cresta dell’onda. (La redazione)