Roberto Bolle inaugura il 2023 con lo show «Danza con me»

Per il sesto anno consecutivo Roberto Bolle inizia il nuovo con il suo format televisivo dal titolo Danza con me.

Lo spettacolo, diventato oramai un appuntamento irrinunciabile per iniziare il nuovo anno all’insegna della bellezza, andrà in onda il 1° gennaio 2023 su Rai Uno in prima serata.

Per questo nuovo appuntamento Bolle, che è l’ideatore e il direttore artistico del programma, scritto insieme a Pamela Maffioli, ha scelto come compagni di viaggio nonché conduttori Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Ospiti dello show televisivo del ballerino italiano saranno inoltre Virginia Raffaele, Alberto Angela, Elio, Paola Minaccioni, Blanco e Dargen D’Amico.

Tra le novità di Danza con me edizione 2023 segnaliamo la presenza di un pubblico di giovani allievi provenienti dalle scuole di danza di tutta Italia. (La redazione)