False vaccinazioni, Madame rompe il silenzio

Dopo essere stata coinvolta nell’indagine della Procura della Repubblica di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid, che a febbraio 2022 ha portato all’arresto di tre persone, tra cui due medici, Francesca Calearo (alias Madame) rompe il silenzio e dice la sua circa quanto accaduto.

Ecco cosa scrive la cantante pop vicentina su Twitter:

Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto.

Madame sarà tra i 28 big in gara al Festival di Sanremo 2023. (La redazione)

