Madame e Camilla Giorgi sarebbero indagate per «vaccini falsi»

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, la giovane cantante pop vicentina Madame (al secolo Francesca Calearo) e la tennista professionista Camila Giorgi sarebbero indagate per un presunto giro di false vaccinazioni anti-Covid per l’ottenimento del Green Pass.

Il coinvolgimento della cantante, nonché prossima partecipante al Festival di Sanremo 2023, e della sportiva italiana sembra sia scaturito in seguito a un’inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza che a febbraio 2022 – come scrive l’Ansa – ha portato all’arresto di tre persone, tra queste due medici.

È bene sottolineare che, a oggi, sia Madame che Camilla Giorgi sarebbero indagate e non condannate. (La redazione)

