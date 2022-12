«Every Loser», il nuovo album di Iggy Pop

2 Minuti

Dopo la reazione entusiasta al primo singolo Frenzy, Iggy Pop si appresta a pubblicare il suo nuovo album in studio dal titolo Every Loser.

In uscita il 6 gennaio 2023, Every Loser è il diciannovesimo album in studio solista dell’Iguana e il suo primo a essere pubblicato grazie alla partnership recentemente annunciata tra Atlantic Records e Gold Tooth Records, la nuova etichetta fondata dal produttore Andrew Watt.

Sono il ragazzo senza camicia che spacca; Andrew e la Gold Tooth lo sanno e insieme abbiamo fatto un album alla vecchia maniera. I musicisti sono persone che conosco fin da quando erano bambini e la musica vi farà impazzire. Iggy Pop

Every Loser si rifà alle radici primordiali di Iggy pur mantenendo un punto di vista lirico e una tavolozza sonora innegabilmente moderni. Un album esemplare di rock’n’roll, una masterclass nell’arte di scatenarsi con un’intensità ineguagliabile e un’arguzia imperturbabile.

Con una schiera di icone del rock moderno come collaboratori, tra cui il produttore Watt (chitarra e backing vocals), Duff McKagan (basso) e Chad Smith (batteria), Every Loser pone l’incisiva aggressività di Iggy Pop verso le nemesi fisiche ed esistenziali su una solida base fornita dai membri di Blink 182, Foo Fighters, Guns N’ Roses, Jane’s Addiction e Pearl Jam.

Il risultato è 11 brani dell’uomo che ancora una volta in Every Loser si scaglia senza paura contro la vita stessa. (La redazione)