Måneskin, guarda il film della tournée del 2022 in Nord America

1 Minuto

180 Parole

È uscito online il film Everything This Way che racconta il tour del 2022 in Nord America dei Måneskin.

Benvenuti al nostro primo tour in Nord America! Questi ultimi due mesi on the road sono stati folli e non vediamo l’ora di tornare! 💔 Ma fino ad allora, allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il nostro regalo di Capodanno che abbiamo preparato appositamente per voi. Gli stessi vecchi amici: Thomas che balla, Dam urlante, Ethan contemplativo e Vic rumoroso che esplorano i migliori locali e backstage del Nord America. Spero ti piaccia tanto quanto noi. Buon anno gente! 💋 Måneskin

IL FILM DEL TOUR 2022 IN NORD AMERICA DEI MÅNESKIN SU YOUTUBE

Un video di 36 minuti che svela in qualche modo le differenti personalità della rock band romana protagonista di una lunga tournée nel Nord America. (La redazione)

Ti piacciono i Måneskin? Partecipa al nostro sondaggio

Ti piacciono i Måneskin? NO, non mi piacciono!

SÌ, mi piacciono! 19 Voti · 19 Votanti VotaRisultati

I CONCERTI IN PROGRAMMA DEI MANESKIN

Måneskin

Adriatic Arena , Pesaro, Italy

Måneskin

Pala Alpitour , Turin, Italy

Måneskin

Ziggo Dome , Amsterdam, Netherlands

Måneskin

Forest National / Vorst Nationaal , Brussels, Belgium

Måneskin

Forest National / Vorst Nationaal , Brussels, Belgium

Måneskin

Mercedes-Benz Arena , Berlin, Germany

Måneskin

LANXESS arena , Cologne, Germany

Måneskin

AccorHotels Arena , Paris, France

Måneskin

Unipol Arena , Bologna, Italy

Måneskin

Unipol Arena , Bologna, Italy See all concerts