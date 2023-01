Ermal Meta bacchetta un magazine italiano

1 Minuto

208 Parole

La notizia di Bad Bunny, che getta via il telefonino di una sua fan che gli si avvicina per fare un selfie con lui, ha fatto immediatamente il giro del web, così come il video in cui il rapper portoricano viene ripreso nel momento in cui lancia via lo smartphone della sua ammiratrice (guarda qui).

Nel dare la notizia in Italia, c’è chi, come il sito Donna Pop, tira in ballo Ermal Meta.

In pieno stile Ermal Meta, quindi, anche Bad Bunny non tollera che i fan si prendano certe libertà. DonnaPop (3 gennaio 2023)

La risposta su Twitter del cantautore italiano non si fa attendere.

Forse la situazione vi sta un po’ sfuggendo di mano cari giornalai. Non mi risulta di avere lanciato in acqua il telefono di qualcuno e nemmeno di avere rifiutato foto o chiacchiere a nessuno. Smettetela per favore, siate seri. Ermal Meta (Twitter, 4 gennaio 2023)

La replica di Ermal Meta, che non cita mai il sito, è accompagnata anche da uno screenshot del “passaggio incriminato”. (La redazione)

Forse la situazione vi sta un po’ sfuggendo di mano cari giornalai. Non mi risulta di avere lanciato in acqua il telefono di qualcuno e nemmeno di avere rifiutato foto o chiacchiere a nessuno. Smettetela per favore, siate seri. pic.twitter.com/DTGuY0ckzQ — Ermal Meta (@MetaErmal) January 4, 2023