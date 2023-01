Sanremo 2023. Nessuna direzione d’orchestra per il Maestro Vessicchio

1 Minuto

Il Maestro Beppe (o Peppe) Vessicchio non sarà, in qualità di direttore d’orchestra, al 73° Festival della Canzone Italiana che, come oramai ben sapete, andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023.

A dare la notizia è lo stesso Vessicchio che, intervistato da La Stampa, ha detto che non gli è stata affidata alcuna direzione d’orchestra da nessuno dei 28 artisti in gara al festival.

Al Festival non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big. L’anno corso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause. Beppe Vessicchio

Il contenzioso con la Rai

È bene ricordare che qualche tempo fa il musicista e compitore italiano ha aperto un contezioso contro la RAI per mancato pagamento da parte della TV pubblica di diritti musicali a lui spettanti. (La redazione)

