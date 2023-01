Il tour del chitarrista e cantante Steve Vai

Dopo le cinque date nel nostro paese che l’hanno visto tra i protagonisti della scorsa estate, Steve Vai annuncia un secondo round del tour europeo dedicato al più recente lavoro Inviolate con due fermate in Italia la prossima primavera: venerdì 7 aprile 2023 al Teatro Dal Verme di Milano e sabato 8 aprile 2023 al Palazzo del Turismo di Jesolo, Venezia.

Il tour prenderà il via da Lisbona il 24 marzo 2023 e si snoderà attraverso Spagna, Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Slovacchia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Grecia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia ed Estonia prima di concludersi a Helsinki il 7 maggio 2023.

Il nostro precedente tour autunnale in Nord America è stato eccezionale. Io e la band siamo più allenati e pronti che mai. Sono entusiasta di portare finalmente la Hydra in Europa, mi è mancata durante l’ultimo tour in Europa. La risposta del pubblico a Inviolate è stata tremendamente positiva e lo abbiamo visto sulla stampa, nei numeri e nell’energia del pubblico e non vediamo l’ora di questo tour europeo,

Il 27 gennaio 2023 il chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense pubblicherà Vai/Gash, un album che ha tenuto nel cassetto per più di tre decenni.

Vai/Gash è stato scritto e registrato come una sorta di flusso di coscienza nel 1991, nell’arco di circa due settimane, come risposta al mio desiderio di avere un particolare tipo di musica da ascoltare mentre guidavo la mia Harley Davidson con i miei amici. Uno di loro era John “Gash” Sombrotto, la voce potente che potete ascoltare su questo disco. Ricorda un certo tipo di musica rock che mi piaceva da adolescente negli anni ’70. Queste registrazioni sono rimaste sullo scaffale per oltre 30 anni e saranno pubblicate ora, nel 2023.

Finora dall’album sono state estratte due canzoni: In The Wind e Busted. Buon ascolto. (La redazione)

