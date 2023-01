Capodanno Cinese 2023, l’anno del Coniglio

Per la cultura cinese il 2023 è l’anno del Coniglio e va dal 22 gennaio 2023 al 9 febbraio 2024.

Secondo l’astrologia cinese il coniglio (in cinese 兔) è il quarto animale nel ciclo di 12 anni dello zodiaco. L’anno del Coniglio è associato al simbolo 卯.

Per l’astrologia cinese tradizionale i nati sotto il segno del Coniglio sono persone dall’indole tendenzialmente quieta, colta, educata e riservata. (La redazione)

