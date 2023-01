«Non smetti di bruciare», il nuovo singolo di Chiara Turco

Non smetti di bruciare, in uscita il 27 gennaio 2023, è il nuovo singolo di Chiara Turco, un brano che tratta il delicato tema della depressione.

Una canzone che diventa un grido di orgoglio e rinascita, attraverso cui la cantautrice e polistrumentista di Taranto canta la difficoltà di affrontare il male di vivere dal quale è possibile uscirne vincitori. (La redazione)

