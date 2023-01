Mudhoney, il nuovo album e il tour della band statunitense

2 Minuti

Il 7 aprile 2023 gli inimitabili, intramontabili e unici Mudhoney (il cantante Mark Arm, il chitarrista Steve Turner, il bassista Guy Maddison e il batterista Dan Peters) pubblicheranno il loro nuovo grande album, Plastic Eternity, su Sub Pop Records.

Il 2023 è il 35° anniversario sia dei Mudhoney che della Sub Pop, e un nuovo incredibile album della band di punta dell’etichetta è il modo perfetto per celebrare l’occasione.

Registrato in nove giorni al Crackle & Pop! di Seattle, WA, con il produttore di lunga data Johnny Sangster, Plastic Eternity è una corsa inebriante attraverso tutti i proto-generi del rock chitarristico con un occhio attento alle inanità del mondo nel 2020.

I Mudhoney hanno condiviso un video ufficiale per il primo brano di Plastic Eternity, Almost Everything.

Il frontman Mark Arm racconta che la canzone “era originariamente conosciuta come ‘Gopal’. Era rimasta nel dispositivo di registrazione del nostro studio per anni e abbiamo evitato di cancellarla perché abbiamo sempre amato il suo groove swing alla Escalator“.

Diretto da Arturo Baston, il video di Almost Everything è un viaggio surreale e interdimensionale di un personaggio che non smette mai di trasformarsi. Potreste persino trascendere i limiti dello spazio, del tempo e della forma mentre guardate questo video.

I Mudhoney hanno programmato un tour australiano di 14 date che inizierà venerdì 14 aprile e terminerà venerdì 5 maggio 2023. La tournée di fine primavera comprenderà concerti a Byron Bay, Brisbane, Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth e altro ancora. (La redazione)

