Il tour degli Steel Pulse, tutti i concerti

Tra gli esponenti storici della musica reggae made in UK e con quasi cinquant’anni di carriera alle spalle, i britannici Steel Pulse saranno nel nostro Paese per un’unica occasione giovedì 24 agosto 2023 al Circolo Magnolia di Milano.

Nonostante il peso dovuto al peggioramento della situazione mondiale, gli Steel Pulse si ergono con una sorta di rivalsa musicale per fermare il caos che ha colpito l’umanità.

La dodicesima produzione in studio della band, Mass Manipulation del 2019, rispecchia gli oltre quattro decenni che l’hanno vista impegnata a migliorare il mondo attraverso la musica.

Gli Steel Pulse continuano ad essere rivoluzionari nel modo di affrontare temi controversi quali l’ingiustizia razziale e i diritti umani su scala globale. La loro musica e le loro idee sono potenti oggi come lo erano agli esordi.

L’approccio tematico inimitabile dell’album invita alla riflessione e si spinge oltre, alla ricerca di una coesione nell’umanità. La manipolazione delle nostre menti, che ispira il titolo dell’album, è stata influenzata dal Nuovo Ordine Mondiale che attualmente domina nel mondo.

Gli Steel Pulse arrivano in un momento fatidico, armati di compassione, incoraggiando tutti noi a rifiutare falsi ideali, ad avere obiettivi più alti e a chiedere di più a sé stessi per realizzare questa unificazione.

La creatività, le opinioni e la stessa persona di David Hinds, voce e chitarra della band, sono rivelate attraverso composizioni particolarmente ispirate che catturano gli effetti della Diaspora Africana. (La redazione)

Morrison, CO, US

Morrison, CO, US

Red Rocks Amphitheatre , Morrison, CO, US

Morrison, CO, US

Morrison, CO, US

Red Rocks Amphitheatre , Morrison, CO, US

New Orleans, LA, US

New Orleans, LA, US

House of Blues - New Orleans

House of Blues - New Orleans , New Orleans, LA, US

House of Blues - Houston , Houston, TX, US

The Rialto Theatre , Tucson, AZ, US

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.