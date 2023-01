I duetti di Sanremo 2023

Venerdì 10 febbraio 2023, quarta serata del Festival della Canzone Italiana, sarà la volta delle cover che ognuno dei 28 artisti in gara potrà eseguire insieme a gruppi o contanti (italiani o stranieri) di “conclamata fama”.

Le cover saranno scelte dal cantante in gara tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale degli anni ‘60, ’70, ’80, 90’ e 2000.

Anche se finora non vi sono conferme ufficiali, secondo le prime indiscrezioni questi dovrebbero essere i duetti a Sanremo 2023:

Articolo 31 con Fedez; Mara Sattei con Noemi; Tananai con Don Joe; Olly con Lorella Cuccarini; Rosa Chemical con Rose Villain; Colla Zio con Ditonellapiaga; Modà con Le Vibrazioni; Shari con Salmo; Leo Gassmann con Edoardo Bennato; Gianmaria con Manuel Agnelli; Sethu con Bnkr44; LDA con Alex Britti.

Tra i duetti che invece sarebbero saltati c’è, secondo alcuni magazine, quello tra Gianluca Grignani e Piero Pelù. (La redazione)

