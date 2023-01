La bossa nova di Gabriel da Rosa con l’album «É o que a casa oferece»

1 Minuto

151 Parole

Radicato e crudo, É o que a casa oferece è il viaggio impenitente in Brasile di Gabriel da Rosa che realizza un disco di bossa nova che prende come riferimento Joao Gilberto, Luiz Bonfa e Caetano Veloso, alcuni degli artisti rivoluzionari preferiti di Gabriel che hanno trasformato e diffuso la musica brasiliana in tutto il mondo negli anni ’50 e gli anni ’60.

Fino al 2018 Gabriel da Rosa non aveva mai strimpellato una bossa nova o una samba, ma con questo nuovo album, in uscita il 17 febbraio 2023 per Stones Throw Records, il musicista nativo di Cruz Alta, cittadina del Rio Grande do Sul, mostra tutta la sua abilità e il suo talento nel suonare questi generi. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]