King Tuff è il progetto di Kyle Thomas e «Smalltown Stardust» è il suo nuovo album

1 Minuto

217 Parole

King Tuff è il progetto dello statunitense Kyle Thomas e Smalltown Stardust è il titolo del suo nuovo album in uscita il 27 gennaio 2023 su Sub Pop Records.

Se mi chiedeste qual è la mia religione, vi risponderei tre cose: Musica, Arte e Natura. Sono le cose a cui ho dedicato la mia vita e che mi danno la gioia più pura. Kyle Thomas

Smalltown Stardust, prodotto e in gran parte scritto assieme Sasami, è “un album sull’amore, sulla natura e sulla gioventù”, spiega Thomas.

L’album è un’ode ai momenti di ispirazione più cari e alle piccole città in cui si formano. Thomas ha attinto dalla sua nostalgia per il luogo in cui è cresciuto, dove ha coltivato per la prima volta i suoi impulsi cantautoriali.

È un disco spirituale, tenero e in definitiva gioioso.

Smalltown Stardust mostra il desiderio di Thomas di entrare in contatto con la natura a livello spirituale. Le immagini del mondo naturale, dalle bufere di neve alle montagne verdi, fino alle giornate nuvolose, riempiono le canzoni e creano un’ambientazione inequivocabilmente lontana da Los Angeles, dove Kyle risiede con Sasami e Meg Duffy degli Hand Habits. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]