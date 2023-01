Sanremo 2023, la “controprogrammazione” di Mediaset

Come ormai ben sapete dal 7 all’11 febbraio 2023 verrà trasmesso su Rai 1, in prima serata TV, il 72° Festival della Canzone Italiana.

La diretta televisiva di Sanremo 2023 andrà in onda in eurovisione e con molta probabilità catturerà l’attenzione di milioni e milioni di persone, sia appassionati della celebre kermesse canora che semplici curiosi.

Ciononostante, a differenza degli anni passati, le reti televisive concorrenti del gruppo Mediaset hanno deciso di proseguire regolarmente con la propria programmazione.

Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia. […] Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione.

Gli artisti in gara nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2023 saranno 28. (La redazione)

