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In sintesi, l’aggregazione tramite RSS di Google News permette di raccogliere le notizie più rilevanti su un tema specifico in un’unica pagina. Questo approccio facilita l’accesso alle informazioni e garantisce aggiornamenti costanti, migliorando la fruizione dei contenuti online. (La redazione)
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