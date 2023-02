La polemica della deputata di Fdl contro il Festival per la partecipazione di Rosa Chemical

La deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante attacca verbalmente il 73° Festival della Canzone Italiana poiché la partecipazione di Rosa Chemical «rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi che da sempre Fratelli d’Italia contrasta».

Questo è il motivo della polemica portata in Parlamento dalla deputata di Fdl che ha esordito dicendo:

Onorevoli colleghi, desta sconcerto la notizia riportata da alcuni organi di stampa che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, porterà, come da lui stesso affermato e chiedo scusa sin ora per i termini che utilizzerò, il sesso, l’amore poligamo e il porno su Onlyfans.

La rivoluzione fluida era arrivata già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il Festival di Sanremo, un appuntamento che ogni anno tiene incollati allo schermo famiglie e bambini, emblema della tv tradizionale convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno. Nonostante viviamo nell’era dei social network, la televisione rimane il principale canale di informazione per i cittadini. E i maggiori fruitori del mezzo televisivo rimangono i minori e le famiglie che diventano la fascia di riferimento principale per la creazione di programmi.

L’attacco della Morgante alla Rai circa la partecipazione di Rosa Chemical alla popolare manifestazione canora è palese.

È inaccettabile che tutto questo possa avvenire, non soltanto sulla TV di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte davanti a tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata di famiglia.

Polemiche a parte, vi ricordiamo che il 73° Festival di Sanremo si terrà in prima serata su Rai Uno da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.