Il quinto album degli Unknown Mortal Orchestra

Il nuovo album degli Unknown Mortal Orchestra si intitola V ed è stato concepito dalla band indie rock di Ruban Nielson tra Palm Springs, California e Hawaii.

V è influenzato dalla tradizione AOR californiana, dal classic rock, dal pop strampalato del passato e dal folkore hawaiano. Si tratta del primo doppio album degli UMO con Nielson che riformula e arricchisce la strada che ha portato la sua band fino al quinto album.



Il disco è stato composto da Ruban con l’aiuto del fratello e del padre, Chris Nielson (sassofono e flauto), oltre che di Jake Portrait, membro di lunga data degli UMO.

V – in uscita il 17 marzo 2023 per Jagjaguwar – è un album dal gusto cinematografico che evoca cieli azzurri, cocktail bar sulla spiaggia, piscine di hotel e l’oscurità che si annida sotto superfici perfette e incontaminate.

Uno degli obiettivi principali di V per Ruban Nielson era creare musica e arte che trascendessero le nozioni di influenza culturale, mirando a riportare il divertimento nel processo di creazione della musica. (La redazione)

