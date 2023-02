Dopo Area Sanremo, i Tristi tornano con un nuovo singolo dal titolo «Nova»

2 Minuti

I Tristi tornano con un nuovo singolo dal titolo Nova che mescola grunge ed elettronica con un risultato davvero esplosivo.

Il pezzo parla di una grande perdita e della dimensione del tempo presente, che tra tutte è la più dolorosa ma è anche l’unica in cui possiamo agire concretamente.

Il tempo non esiste, tutto accade in unico momento. Come l’esplosione di una stella o la nascita di una superstar.

Il progetto è completamente indipendente e opera fuori dalle logiche del mercato. Tutti i brani sono composti e prodotti nel Bedroom Studio di Milano, uno studio di registrazione dentro una camera da letto.

Chi sono i Tristi

I Tristi è un progetto solista indipendente di Simone Cavazzoni nato il 1 dicembre 2017 con il video caricato su YouTube: iTristi con Palazzi.

Successivamente I Tristi ha generato nuova musica autoprodotta nel suo “bedroom studio” casalingo. Dopo alcuni concerti I Tristi ha la fortuna di eseguire il brano Palazzi sul palco del 1 maggio Roma. Nel 2022 vince Area Sanremo con il singolo Nova.

I video dei pezzi che si trovano online sono completamente realizzati con il telefono in modo lo-fi e raccontano la poetica delle periferie. In questo viaggio immaginario si parla del vuoto, della qualità del niente, delle mode e delle piccole cose.

Ascolta in streaming Nova, il nuovo singolo de I Tristi. (La redazione)

