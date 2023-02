Concerti, il tour di Niccolò Fabi

2 Minuti

Meno per meno è il progetto artistico di Niccolò Fabi per i suoi 25 anni di carriera.

Pur non essendo un disco live, l’album ha il suo motivo ispiratore nel concerto del 2 ottobre 2022 all’Arena di Verona.

Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, Meno per meno offre al pubblico, che non ha potuto vivere il concerto all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò.

Dal 1997 a oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa.

La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi Silvestri Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

Ecco le date del “Meno per meno Tour” di Niccolò Fabi

15 aprile a ISERNIA (Auditorium Unità d’Italia) o

(Auditorium Unità d’Italia) 17 aprile a BOLOGNA (Europauditorium)

(Europauditorium) 18 aprile a MILANO (Teatro degli Arcimboldi)

(Teatro degli Arcimboldi) 20 aprile a BRESCIA (Gran Teatro Morato)

(Gran Teatro Morato) 21 aprile a CESENA (Nuovo Teatro Carisport)

(Nuovo Teatro Carisport) 26 aprile a TRENTO (Auditorium Santa Chiara)

(Auditorium Santa Chiara) 27 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox)

(Gran Teatro Geox) 28 aprile a TORINO (Teatro Colosseo)

(Teatro Colosseo) 5 maggio ad ANCONA (Teatro delle Muse)

(Teatro delle Muse) 6 maggio a PESCARA (Teatro Massimo)

(Teatro Massimo) 8 maggio a BARI (Teatro Petruzzelli)

(Teatro Petruzzelli) 9 maggio a LECCE (Teatro Politeama Greco)

(Teatro Politeama Greco) 11 maggio a CATANIA (Teatro Metropolitan)

(Teatro Metropolitan) 12 maggio a PALERMO (Teatro Golden)

(Teatro Golden) 15 maggio a FIRENZE (Teatro Verdi)

(Teatro Verdi) 16 maggio ad ASSISI – PG (Teatro Lyrick)

– PG (Teatro Lyrick) 19 maggio a NAPOLI (Teatro Augusteo)

(Teatro Augusteo) 21 maggio a ROMA (Auditorium Parco della Musica)

(Auditorium Parco della Musica) 23 maggio a PARMA (Teatro Regio)

(Teatro Regio) 24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama Genovese)

(Teatro Politeama Genovese) 28 maggio a ROMA (Teatro Romano di Ostia Antica)

Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni Niccolò Fabi ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi, sia in chiave formativa. (La redazione)

Tutti i concerti in programma di Niccolò Fabi

