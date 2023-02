Memento Mori è il nuovo album dei Depeche Mode, ospiti di Sanremo 2023

Il 17 marzo 2023 esce per Mute Records, Memento Mori, il quindicesimo album in studio dei Depeche Mode.

Prodotto da James Ford e Marta Salogni, Memento Mori è il primo album della band britannica dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher avvenuta il 26 maggio 2022.

I Depeche Mode, che si esibiranno come ospiti nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, attualmente sono Dave Gahan e Martin Gore. La band pop-elettronica in tour è accompagnata dai musicisti Christian Eigner e Peter Gordeno. (La redazione)

New York (NYC), NY, US

New York (NYC), NY, US

Madison Square Garden , New York (NYC), NY, US

SAP Center at San Jose , San Jose, CA, US

